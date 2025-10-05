Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek namağlup unvanını korudu. İzmir ekibine galibiyeti getiren gol, ilk yarının son dakikalarında Juan Santos’tan geldi.

Santos önce kaçırdı, sonra affetmedi

Maçın 26. dakikasında Göztepe, penaltı kazandı. Topun başına geçen Juan Santos, vuruşunda ağları sarsamadı ve takımını öne geçirme fırsatını değerlendiremedi. Ancak Santos 43. dakikada gelişen atakta ağları havalandırarak Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda Başakşehir’in baskısı sonuçsuz kaldı. Göztepe savunması hata yapmadı, kaleci Lis kritik kurtarışlara imza attı.

Göztepe yenilgisiz serisini sürdürdü

Bu galibiyetle birlikte Süper Lig’in formda ekiplerinden Göztepe, yenilgisiz serisini sekiz maça çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, 4 galibiyet ve 4 beraberlikle puanını 16’ya yükselterek zirve takibini sürdürdü.