Cumhuriyet’in sanayi hamlesine yön veren ilk özel girişimlerden biri olan Piyale Makarna Fabrikası, 1922 yılında İzmir’de Hasan Tahsin Piyale tarafından kuruldu. “Türk Makarna Fabrikası” adıyla faaliyete geçen tesis, Türkiye’nin makarna ile tanışmasında kilit rol oynadı. Günlük 660 okka üretim kapasitesiyle işe başlayan fabrika, kısa sürede ülke çapında bir gıda devi haline geldi.

İzmir’in Kalbinde Başlayan Lezzet Serüveni

İzmir’in merkezinde faaliyet göstermeye başlayan fabrika, dönemin koşullarında büyük bir yenilik olarak görülen el presi sistemiyle üretime başladı. 1923 İzmir İktisat Kongresi ve 9 Eylül İzmir Sergisi’nde kazandığı altın ödül, fabrikanın hem tanınırlığını hem de güvenilirliğini artırdı. Hasan Tahsin Bey’in İtalya’dan getirdiği kalıplarla üretim çeşitliliği artarken, 1930 yılında Alsancak’ta açılan yeni tesisle kapasite günlük 2000 okkaya yükseltildi.

Piyale Markasının Doğuşu

1936 yılı, markanın kimliğinin şekillendiği dönüm noktası oldu. Hasan Tahsin Bey, büyükbabasının adını taşıyan “Piyale”yi marka adı olarak benimsedi. Böylece hem üretim hattı hem de tüketici nezdinde güçlü bir kimlik kazanıldı. Piyale, kısa sürede Türk mutfağının en bilinen markalarından biri haline geldi.

Maktaş’tan Gıdasa’ya Uzanan Kurumsal Dönüşüm

1955 yılında Bayraklı’da kurulan yeni tesisle üretim “Maktaş Makarnacılık ve Ticaret A.Ş.” çatısı altında sürdü. Sanayi ve Kalkınma Bankası’nın desteğiyle büyüyen firma, 1970’li yıllarda makarnanın yanı sıra çorba ve irmik gibi ürünlerle yelpazesini genişletti. II. Dünya Savaşı sonrası dönemde ülkenin sanayi yapılanmasında önemli bir rol oynayan fabrika, hem iç pazarda hem de ihracatta adından söz ettirdi.

Kapanıştan Sonra Yeni Bir Sayfa

2001 ekonomik krizi, markanın tarihindeki kırılma noktalarından biri oldu. Sabancı Holding’e bağlı Gıdasa bünyesine geçen şirket, 2007 yılında İzmir’deki tesisin turizm alanı ilan edilmesi üzerine üretimini Sakarya Hendek’teki modern tesislere taşıdı. Böylece İzmir’de başlayan hikâye, yeni bir üretim merkezinde devam etti.

Bir Asrı Aşan Sanayi Efsanesi

Bugün Piyale markası, Türkiye’nin gıda sektöründeki köklü geçmişini temsil eden önemli bir sembol olarak varlığını sürdürüyor. İzmir’deki küçük bir üretim hattından doğan bu girişim, Cumhuriyet’in sanayi yolculuğunda kalıcı bir yer edindi.