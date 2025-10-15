Trendyol Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden Göztepe, yalnızca Türkiye’de değil Avrupa’da da adından söz ettiriyor.

UEFA’nın, Avrupa’nın en büyük 10 ligindeki takımların gol yeme ortalamalarına göre yaptığı sıralamada İzmir temsilcisi Göztepe, Porto’nun ardından ikinci sıraya yerleşti.

Bu liste İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerindeki takımları kapsıyor.

8 maçta sadece 2 gol yedi

Süper Lig’de 8 haftada 16 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, ligde 3. sırada bulunuyor. Bu süreçte 11 gol atan Göztepe, sadece 2 kez kalesinde gol gördü.

İzmir ekibi, TÜMOSAN Konyaspor ve Kayserispor ile oynadığı maçlarda 1-1 berabere kalırken, diğer 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Bu istatistikle Göztepe, Süper Lig’in en az gol yiyen takımı olurken Avrupa genelinde de savunmadaki başarısıyla dikkat çekti.

Porto birinci, Göztepe nefes nefese takipte

Avrupa’nın en büyük 10 liginde yer alan kulüpler arasında en az gol yiyen takım Porto oldu. Portekiz ekibi, 8 maçta yalnızca 1 gol yerken, Göztepe bu istatistiği 2 golle hemen arkasında takip etti.

Porto 22 puanla liderliğini sürdürürken, Göztepe 16 puanla Türkiye’de zirve yarışının içinde yer alıyor. Savunmadaki bu direnç, Göztepe’nin Avrupa’da dahi konuşulmasını sağladı.

Galatasaray da listede, Göztepe önünde

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ise aynı listede 4. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 8 maçta 3 gol yedi ve 22 puan topladı. Ancak İzmir temsilcisi Göztepe, daha az gol yiyen takım olarak Galatasaray’ı geride bıraktı.

UEFA sıralamasına göre, Göztepe ve Galatasaray, Avrupa’nın en büyük 10 liginde kalesinde 4’ten az gol gören 11 elit takım arasında bulunuyor.

“Savunma Ligi”nde Göztepe’nin yükselişi

Göztepe, sadece hücumda değil, savunmadaki disipliniyle de fark yaratıyor. Teknik ekip, sezon başından bu yana “önce savunma, sonra oyun” anlayışını benimsedi.

Bu yaklaşım, Göztepe’yi Avrupa’nın en istikrarlı savunma takımlarından biri haline getirdi. Kulüp kaynakları, bu başarıyı “planlı antrenman disiplini ve doğru kadro mühendisliği”ne bağlıyor.