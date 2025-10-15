Son Mühür- Çiğli Belediyesi önünde toplanan Tüm Yerel Sen ve Tüm Bel Sen üyesi memurlar, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın aldığı kararlarla Sosyal Denge Tazminatı (SDT) ödemelerinin düşürülmesine Çiğli Belediyesi önünde tepki gösterdi. Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar, Tüm Bel- Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz ve Tüm Yerel Sen Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ öncülüğünde yapılan eylemde ve yapılan açıklamada sendika temsilcileri, bir dönem memur olan Başkan Yıldız, bugün memurların hakkını gasp ediyor diyerek belediye yönetimini hem etik hem de hukuki ihlal ile suçladı.

“TİS YÜRÜRLÜKTEYKEN HAK GASPI YAPILDI”

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz tarafından okunan basın açıklamasında halen yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) açık hükümlerine rağmen belediyenin tek taraflı bir kararla Sosyal Denge Tazminatı’nı brüt 33 bin liradan 13 bin liraya düşürdüğü belirtildi. Sendika, bu durumun hukuksuz bir uygulama olduğunu vurguladı:

“Toplu sözleşme süresi boyunca hiçbir idari makam bu hakkı tek taraflı olarak değiştiremez, azaltamaz, ortadan kaldıramaz. Bu açık bir yasa ihlalidir.”

“SAYIŞTAY BAHANESİYLE EMEKÇİNİN HAKKI BUDANDI”

Açıklamada Filiz, Başkan Yıldız’ın bu kararı Sayıştay denetimlerini gerekçe göstererek aldığı, ancak bu savunmanın “gerçeklerle bağdaşmadığı” ifade edildi. Sendika temsilcileri, “Bütçe yok diyerek emekçinin hakkını kesmek kolay. Ama temsil, ağırlama, makam harcamalarında tasarruf yok! Bu, adalet değil çifte standarttır” dedi.

“SOSYAL DENGE BİR LÜTUF DEĞİL, KAZANILMIŞ HAKTIR”

Nihat Filiz, sosyal denge tazminatının belediye başkanlarının takdirinde değil, örgütlü mücadelenin sonucu olan toplu sözleşme hakkı olduğunu vurgulayarak, “Sosyal Denge Tazminatı bir ikramiye değildir, alın terinin karşılığıdır. Bu hakkı budamak, emekçiyi yok saymaktır. Emekçinin hakkını gasp eden anlayış, hem hukuka hem vicdana aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.

“ÇİĞLİ’NİN EMEKÇİLERİ YALNIZ DEĞİL”

Eylemde konuşan Filiz, “Bu haksızlığı tanımıyoruz, TİS hükümlerini çiğnetmeyeceğiz” diyerek, ”Bir dönem memur olan bir başkanın bugün memurları mağdur etmesi tarihe acı bir ironi olarak geçecektir. Ama biz, emeğin onurunu yeniden ayağa kaldıracağız. Çiğli’nin emekçileri yalnız değildir; arkasında Tüm Yerel Sen vardır" dedi.