Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Kültürpark Atlas Pavyonu’nda 94. İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte kapılarını açan, dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri ile Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamına ışık tutan “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” sergisi, dört ay süren yoğun ilginin ardından İzmirlilere veda etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Folkart iş birliğiyle hazırlanan sergiler, 29 Ağustos–21 Aralık tarihleri arasında 295 bin ziyaretçi ağırladı.

Yoğun ilgi üzerine süresi uzatıldı

94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında açılan sergiler, özellikle gençlerin ilgisiyle karşılandı. İlk etapta 30 Eylül’de sona ermesi planlanan sergilerin süresi, yoğun talep üzerine 21 Aralık’a kadar uzatıldı. Dört ay boyunca sergileri gezenler arasında yaklaşık 220 okuldan öğrenciler de yer aldı.

Yapay zekâ ve veri sanatı İzmir’de buluştu

Çağdaş sanat dünyasında öncü isimlerden Refik Anadol’un veri bilimi ve yapay zekâyı sanatsal bir dile dönüştürdüğü eserler, ziyaretçilere çok katmanlı bir deneyim sundu.

“Şifanın Algısı”, ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerinden yola çıkarak empati ve şefkati tetikleyen bir yapay zekâ veri heykeli olarak dikkat çekerken, “Makine Rüyaları: Ege” sergisi Ege Denizi’ne ait çevresel verileri dijital pigmentlere dönüştürerek doğayla yeni bir duyusal bağ kurulmasını sağladı. Bu sergi, dünyada ilk kez İzmir’de sanatseverlerle buluştu.

Masterclass programı da düzenlendi

Sergiler kapsamında “Yapay Zekâ Çağında Yeni Medya ve Dijital Sanat Masterclass Programı” da gerçekleştirildi. Dijital sanat profesyonellerinin konuşmacı olduğu programa, sanatçı Refik Anadol çevrim içi olarak katıldı. Programda akademisyenler ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri yer aldı.

Atatürk’ün yaşamına ışık tutan seçki

“Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” başlıklı Mustafa Kemal Atatürk sergisi ise annesi Zübeyde Hanım’ın kaleme aldığı mektuptan Atatürk’ün kullandığı kişisel eşyalara kadar pek çok özel eseri bir araya getirdi. Proje direktörlüğü ve küratörlüğünü Fahri Özdemir’in üstlendiği sergide, 476 eser ve 250’nin üzerinde nadir fotoğraf yer aldı.

1907–1938 yılları arasındaki liderlik yolculuğunu gözler önüne seren serginin en dikkat çeken bölümlerinden biri, Atatürk’ün sağlık geçmişine ışık tutan objeler oldu. Kullandığı tansiyon aleti, kişisel eşyaları ve imzasını taşıyan belgeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.