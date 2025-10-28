Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı kapsamında başlattığı etkinlikler Tire’de devam etti. “Cumhuriyet her yerde” temalı program, Merkez Gölet’te gerçekleştirildi. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar, tarihi Armoni Bandosu’nun gösterisiyle başladı.

“Cumhuriyet özgürlük ve eşitliktir”

Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın selamlarını ileterek cumhuriyetin önemine dikkat çekti. Yıldır, “Cumhuriyet, hak, hukuk, adalet ve eşitlik talebinin ifadesidir. Bu yüzden cumhuriyete sahip çıkıyoruz ve kutluyoruz” dedi.

Her yaşa uygun etkinlikler düzenlendi

Kutlama, halk oyunu gösterisiyle devam etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören “Atatürk’ün Yurt Gezileri” temalı fotoğraf sergisi ziyaret edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Kültür Orkestrası ve Türk Halk Müziği Muhtarlar Korosu sahne aldı. Çocuklara özel mini disko, sihirbaz, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Alanda gençlik spor deneyim alanları, VR deneyimi, gezici kütüphane ve akıl zeka oyunları standları yer aldı.

Kutlamalar Selçuk ve Dikili’de sürecek

Cumhuriyet etkinlikleri, 28 Ekim’de Selçuk Belevi Mahallesi’nde devam edecek. 29 Ekim’de Selçuk Zeytinköy Mahallesi’nde bando gösterisi yapılacak, akşam saatlerinde Selçuk Merkez İstasyon Meydanı’nda kortej ve konser programı düzenlenecek. Dikili’de ise saat 20.00’de yapılacak konserlerle cumhuriyet coşkusu doruğa çıkacak.