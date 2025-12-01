Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 2026 yılının Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranlarına ilişkin kritik tahminleri paylaştı. Ekim ayı verileriyle birlikte 4 aylık enflasyon farkının kesinleştiğini belirten Karakaş, Merkez Bankası beklentileri doğrultusunda en düşük emekli maaşının 19 bin 243 TL seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

4 aylık enflasyon farkı kesinleşti: %10,25 garanti zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, her yılın ilk ve ikinci yarısındaki 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon oranına göre belirlenmektedir. Geriye kalan Kasım ve Aralık ayı verileri beklenirken, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon rakamları kesinleşmiş durumda.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bu verilere dayanarak yaptığı değerlendirmede, 4 aylık enflasyon farkının %10,25 olduğunu ve bu orandaki zammın şimdiden kesinleştiğini dile getirdi. Karakaş, mevcut en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL'ye bu kesinleşen farkın yansıtılması durumunda, en düşük maaşın 18.611 TL olacağını ve bu rakamın dört aylık veriler bazında garanti olduğunu ifade etti.

TCMB beklentilerine göre zam oranı tahmini

Karakaş, nihai zam oranının açıklanması için Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin beklendiğini hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) en son güncellediği yıl sonu enflasyon beklentilerini baz alarak bir hesaplama yaptı.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentilerinin %31 ile %33 aralığında olması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında, refah payı hariç tutulduğunda, en az %12,28 ile en fazla %13,99 aralığında bir oransal zam yapılmasının beklendiğini aktardı. Karakaş, %33 gibi en yüksek bir enflasyon beklentisinin düşük bir olasılık olduğunu belirterek, ortalama olarak %13 civarında bir güncellemenin gerçekleşebileceğini tahmin etti.

En düşük emekli maaşı 19 bin TL eşiğini aşabilir

Başuzman Karakaş, TCMB’nin beklenti aralığına göre en düşük emekli maaşının alacağı tahmini yeni seviyeyi de hesapladı. Bugün 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı için, olası senaryolar şöyle sıralandı:

%31 Enflasyon Senaryosu: En düşük emekli maaşı 18.954 TL olacak.

En Yüksek Enflasyon Senaryosu (%33): En düşük emekli maaşı 19.243 TL’yi aşarak bu seviyeye yükselecek.

Karakaş ayrıca, Temmuz 2023’ten itibaren memur maaşlarına uygulanan 8.077 TL’lik seyyanen zammın memur maaşlarında 18.000 TL’lik bir artışa denk geldiği bilgisini de sözlerine ekledi.