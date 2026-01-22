Son Mühür- İstikrarlı yükselişine mola veren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 12.728,18 puanla tamamladı.

Bankacılık endeksinin yüzde 2.39 değer kazandığı günde en çok kaybettiren yüzde 1.28'le kimya, petrol ve plastik endeksi oldu.

TCMB'nin politika faiz kararını açıklayacağı günün sabahına ise endeks güne yüzde 0.34'lük yükselişle 12.771 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.900 ve 13.000 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık...



ABD Başkanı Trump'ın Grönland konusunda harekete geçmeyi ertelediğinin ortaya çıkmasının ardından New York Borsası yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,16, Nasdaq endeksi yüzde 1,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,21 yükseldi.

Asya borsalarında Honk Kongve Çin hariç yükselişteydi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Trump'ın Grönland konusunda gümrük tarifeleri tehdidinden vazgeçmesi sonrası ons altın 4.817 dolara geriledi.

Gram altın 6.707 TL'den,

gümüş 93.77 dolardan,

Brent petrol 65.21 dolardan,

89.960 dolardan alıcı buluyor.

