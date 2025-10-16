Son Mühür- Iğdır’da “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlıklı haberin ardından iki gazetecinin gözaltına alınması kamuoyunda büyük tepki çekti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Sebahattin Yum’un gözaltına alınmasının ardından, olayı görüntülemek isteyen Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve gazeteci Erhan Tunç da emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Habere gözaltı: “Endişe verici” tepkisi

İHA tarafından servis edilen “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlıklı haberin ardından, ajansın Iğdır muhabiri Sebahattin Yum’un gözaltına alınması basın camiasında tepkiyle karşılandı.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, yaptığı açıklamada olayı “basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti açısından son derece endişe verici” olarak nitelendirdi.

Gözaltı zinciri

Sebahattin Yum’un emniyetten çıkışı sırasında görüntü almak isteyen meslektaşı Erhan Tunç’un da gözaltına alınması olaya yeni bir boyut kazandırdı.

Cemiyetin açıklamasında, “Gazetecilerin mesleklerinin gereği olarak kamuoyuna bilgi ve görüntü aktarmaları suç değil, anayasal güvence altındaki bir görevdir” ifadeleri kullanıldı.

“Gazeteciler demokrasinin temel direğidir”

Cemiyet açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Gazeteciler, demokrasinin temel direklerinden biridir. Onların haber yapma ve gerçeği aktarma haklarının kısıtlanması yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkının da engellenmesi anlamına gelir. Gözaltı ve baskı uygulamaları demokratik değerlere gölge düşürür.”

“Gazetecilerin yanında olacağız”

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Sebahattin Yum ve Erhan Tunç’un yanında olduğumuzu, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını ve benzer durumların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.”

Basın özgürlüğü vurgusu: “Güçlü toplumun ön koşulu”

Cemiyet, basın özgürlüğünün demokrasinin ve toplumsal adaletin temeli olduğunu hatırlattı: “Gazetecilerin özgürce çalışabildiği bir ortam, güçlü bir toplumun da ön koşuludur. Basın özgürlüğü, şeffaf yönetim ve adil bir hukuk düzeninin teminatıdır.”