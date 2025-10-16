Son Mühür- Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Güler, hem NATO oturumlarına hem de Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantılarına katıldığını belirtti. Toplantılarda Türkiye’nin güvenlik politikaları ve katkılarının gündeme geldiğini ifade etti.

“İttifak’ın caydırıcılığına katkılarımızı vurguladık”

Güler, Türkiye’nin NATO’ya kuvvet katkısı sağlayan ilk beş ülke arasında bulunduğunu hatırlatarak, “İttifak’ın savunma ve caydırıcılığına yönelik harekat ve misyonlara sağladığımız katkıları vurguladık” dedi.



Bakan, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modern silah ve sistemlerle donatılması ve yüzde 5 savunma harcaması taahhüdüne ulaşma konusundaki kararlılığın da altını çizdi.

Gazze’deki ateşkes memnuniyetle karşılandı

Gazze’de sağlanan ateşkese ilişkin konuşan Güler, Türkiye’nin bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Bu ateşkesin, iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını, ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kesintisiz insani yardımların önemini vurguladık” dedi.



Bakan Güler, Türkiye’nin insani yardımlarını sürdüreceğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya hazır olduğunu ifade etti.

Ukrayna’ya destek ve Avrupa güvenliği

Bakan Güler, Ukrayna’ya verilen destek konusuna da değindi. Türkiye’nin hem ikili ilişkiler çerçevesinde hem de NATO kapsamında Ukrayna’ya desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Güler, “Ateşkes ve barışı hedefleyen diplomatik çabalara desteğimizi, Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) dahil Avrupa Birliği liderliğindeki savunma girişimlerine ülkemizin tam katılım sağlamasının önemini vurguladık” diye konuştu.

Türkiye’nin bölgesel rolü güçleniyor

Yaşar Güler’in açıklamaları, Türkiye’nin hem NATO ittifakı içindeki stratejik önemini hem de bölgesel barış süreçlerinde aktif rol üstlenme isteğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, hem Avrupa güvenliği hem de Orta Doğu’da barışın tesisine yönelik çabalarında diplomatik ve askeri katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.