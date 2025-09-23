Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu sabah gerçekleştirilen operasyonun ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemine ait bazı dosyaların uzun süre bekletildiği hatırlatılarak, soruşturmaların herkese eşit şekilde yürütülmesi ve adaletin sağlanması beklendiği vurgulandı.

Operasyon ve gözaltılar

ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konserle ilgili iddialar kapsamında, kamu zararına yol açtıkları belirtilen 13 kişi polis tarafından gözaltına alındı. İddialara göre bu konserlerde belediyeyi toplam 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarar uğrattıkları ileri sürüldü.

Belediyeden ilk açıklama

ABB’den yapılan açıklamada, konser harcamalarına ilişkin iddiaların daha önce 11 Kasım 2024’te kamuoyuna duyurulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olay derhal Teftiş Kurulumuza bildirilmiş, detaylı inceleme yapılmış ve herhangi bir usulsüzlük ile kamu zararı olmadığına dair rapor hazırlanmıştır. Daha sonra Mülkiye Müfettişleri konuyu inceledi, 9 kişi hakkında soruşturma izni verilmiş, 6 kişi için ise soruşturma açılmıştır. Savcılığın dosyayı bilirkişiye gönderdiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.”

Belediye, halen görevde bulunan çalışanların emniyete davet edilerek ifadelerinin alınabileceğini, ancak olayın “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon” başlığıyla kamuoyuna yansıtıldığını belirtti.

Geçmiş denetimler ve usulsüzlük iddiaları

Açıklamada, ABB Kültür Dairesi’nin tüm işlemlerinin Sayıştay tarafından denetlendiği ve herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Ayrıca Mülkiye Müfettişleri tarafından 2021-2022 yılları arasında geriye dönük 10 yıllık teftiş yapıldığı ve ihale süreçlerinde herhangi bir tenkit bulunmadığı vurgulandı.

Konserlerdeki en büyük giderin sanatçı ücretlerinden değil, sahne kurulumu ve ses sistemi maliyetlerinden kaynaklandığı kaydedildi. ABB Teftiş Kurulu’nun yaptığı incelemede, benzer büyüklükte bir konser için başka bir firmanın 56 milyon TL teklif verdiği belirtildi.

Kamu harcamaları karşılaştırması

ABB, geçmiş dönem harcamalarıyla ilgili olarak şu verileri paylaştı:

2014-2019 yılları arasında 80 etkinlik için 33 milyon dolar harcandı.

2019-2024 döneminde 426 etkinlik için 30 milyon dolar harcandı.

Belediye, kamuoyuna yansıyan 154 milyon TL’lik zarar iddialarının bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bekletilen dosyalar ve eşit soruşturma talebi

ABB, Melih Gökçek dönemine ait yaklaşık 100 dosya ile ilgili şikâyette bulunduklarını, bunlardan 55’inde bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verildiğini, 11’inde rapor alınmadan takipsizlik kararı verildiğini ve 11’inde ise iddianame düzenlendiğini belirtti.

Ancak hiçbir dosyada adli yaptırım veya tutuklama kararı uygulanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, hâlen 5 dosyanın derdest olduğu ve bunlardan ikisinin bizzat Melih Gökçek ile ilgili olduğu belirtilerek, soruşturmaların derhal yürütülmesi ve gerekli tedbirlerin uygulanması talep edildi.

Bilirkişi raporları ve kamuoyuna açıklama

ABB, hazırlanan bilirkişi raporlarının genellikle aynı kişiler tarafından hazırlandığını, bu durumun ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca, bazı dosyalarda milyarlarca liralık zarar oluşmasına rağmen işlem yapılmadığı, Melih Gökçek’in imzasının bulunduğu belgelerin raporlarda göz ardı edildiği vurgulandı.

Belediye, yakın zamanda düzenlenecek bir basın toplantısında, söz konusu bilirkişi raporlarının detaylarını ve şüphelilerin siyasi kimliklerini kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

Siyasi boyut iddiaları

Açıklamada, operasyondan önce Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından gelişmeleri duyurmasının olayın siyasi boyutunu gözler önüne serdiği ifade edildi. Belediye, bu durumun kamuoyunun takdirine bırakıldığını belirtti.