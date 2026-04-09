Son Mühür/Erkan Doğan- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki 4 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. "Bankamatik memuru" iddiaları üzerinden derinleştirilen soruşturmada, gözaltına alınan isimlere yönelik ağır suçlamalar yöneltiliyor.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlaması

Yürütülen soruşturmanın odağında, belediye kadrosunda görünüp işe gelmeden maaş aldığı iddia edilen kişilere yönelik "bankamatik memuru" operasyonu yer alıyor. Bu kapsamda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte toplam 4 kişinin; “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla ifadelerinin alınacağı bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yeşilyurt emniyet binası önünde hareketli dakikalar

Gözaltı kararı ardından Bornova Belediye başkanı Ömer Eşki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt ek hizmet binasına getirildi. Haberinin duyulmasının ardından, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün Yeşilyurt’taki ek hizmet binası önünde yoğun bir kalabalık toplanmaya başladı. Bornova Belediyesi çalışanları ve çok sayıda partili, sabahın erken saatlerinden itibaren bina önünde bekleyişe geçti. Emniyet binası önünde Bornova Belediyesi’ne ait siyah plakalı hizmet araçlarının park halinde olduğu görülürken, güvenlik önlemleri de artırıldı.

Siyasi isimlerden destek

Gözaltı haberinin ardından Yeşilyurt’taki emniyet binası önünde siyasi hareketlilik zirveye ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, süreci yerinde takip etmek ve dayanışma sergilemek amacıyla emniyet binası önündeki bekleyişe katıldı. Karasu’nun yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve CHP Buca eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da binanın önünde toplanan kalabalığa dahil oldu.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de Başkan Ömer Eşki'ye destek için emniyet binasına geldi.

İfade işlemleri başladı

Emniyet binası önündeki kalabalık ve gergin bekleyiş sürerken, gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve diğer 3 kişinin ifade verme işlemlerine başlandığı öğrenildi.