Bazı sezonlar başında kurulan hayallerle değil, sonunda verilen mücadeleyle hatırlanır. Göztepe için 2025–2026 sezonu da tam olarak böyle bir hikâyeye dönüşmüş durumda... İşte sezonun öyküsü...

Sezonun başında Göztepe için beklenti netti: istikrarlı bir oyun, güçlü bir iç saha performansı ve hedefe oynayan bir takım kimliği. Özellikle taraftarın yeniden sahayla kurduğu bağ, bu sezonun farklı geçeceğine dair güçlü bir işaret olarak görülüyordu. Gürsel Aksel Stadyumu, yalnızca bir maç sahası değil, aynı zamanda bir itici güç haline gelmişti.

Nitekim sezonun ilk bölümünde bu beklentilerin karşılık bulduğu anlar da oldu. Göztepe, özellikle iç sahada sergilediği dirençli oyunla rakiplerine kolay geçit vermedi. Taraftar desteğiyle birlikte sahada daha cesur, daha mücadeleci bir takım görüntüsü ortaya koydu. Bu süreçte yakalanan yenilmezlik serisi, Göztepe’nin sezon boyunca üst sıralar için yarışabileceğinin sinyallerini veriyordu.

Ancak futbol, yalnızca başlangıçlarla değil, süreç yönetimiyle kazanılan bir oyun. Sezon ilerledikçe Göztepe’nin en büyük sınavı da burada başladı. İç sahada kurulan üstünlük, deplasman performansıyla desteklenemediğinde denge bozuldu. Üstelik iç sahada da yaşanan kırılmalar, sezonun genel hikâyesini doğrudan etkiledi.

18 Nisan Cumartesi günü oynanan son karşılaşma, bu sezonun adeta bir özeti gibiydi. Mücadele var, direnç var, ancak sonuç kısmında aynı netlik yok. Bu durum Göztepe’yi sezon boyunca tekrar eden bir gerçekle yüz yüze bırakıyor:

Bu takımın potansiyeli var, ama o potansiyel her zaman sonuca dönüşmüyor. Kocaeli ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçları ile sezonu tamamlayacak.

Bugün gelinen noktada Göztepe’nin önünde yaklaşık 4 maçlık kritik bir periyot bulunuyor. Bu maçlar yalnızca puan tablosunu değil, sezonun nasıl hatırlanacağını da belirleyecek. Çünkü bazı sezonlar alınan galibiyetlerle değil, kaçan fırsatlarla hafızalara kazınır.

Göztepe'nin iç sahadaki son performansı ise sezonun kırılma noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Gürsel Aksel Stadyumunda oynanan son maçlarda sarı-kırmızılı ekip; Kayserispor ve Eyüpspor karşısında golsüz beraberlikler alırken, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu serinin ardından iç sahadaki ilk yenilgisini Galatasaray karşısında 3-1 lik skor ile yaşayan İzmir temsilcisi son olarak Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü. Bu süreçte 6 gol atıp 8 gol yemesi, takımın hücum üretkenliğine rağmen savunma zaaflarının belirleyici olduğunu gösteriyor.

Sezon genelinde Göztepe’nin en belirgin problemi, maçları koparamamak oldu. Öne geçilen ama kazanılamayan karşılaşmalar. Beraberliğe razı olunan anlar. Son dakikalarda kaybedilen puanlar...

Bu detaylar tek tek bakıldığında küçük gibi görünebilir. Ancak bir sezonun kaderi çoğu zaman bu “küçük anların” toplamından oluşur. Ve Göztepe bu sezon, o anları yeterince lehine çeviremedi.

Burada teknik ve taktik açıdan da önemli bir başlık var. Göztepe’nin zaman zaman oyunu kontrol etmekte zorlanması, özellikle skor avantajını koruma noktasında yaşanan problemler, takımın istikrarlı bir çizgi yakalamasını engelledi.

Modern futbolda yalnızca öne geçmek yetmez; o skoru yönetebilmek de en az onun kadar kritik...

Öte yandan bu sezon tamamen kayıp bir hikâye de değil. Çünkü Göztepe’nin ortaya koyduğu mücadele, saha içindeki direnç ve zaman zaman yakaladığı oyun kalitesi, doğru dokunuşlarla çok daha yukarı taşınabilecek bir potansiyele işaret ediyor.

İşte bu yüzden kalan haftalar sadece bugünü değil, yarını da ilgilendiriyor. Bu maçlar, gelecek sezonun temelini oluşturacak.

Hangi oyuncular bu yapının parçası olacak? Hangi oyun anlayışı devam edecek? Hangi hatalardan ders çıkarılacak? Bu soruların cevapları, sezon bittikten sonra değil, aslında şu an sahada yazılıyor.

Futbolun en çarpıcı tarafı şudur: Bazen bir sezonun değeri, bitiş sıralamasıyla değil, bıraktığı izlerle ölçülür. Göztepe için artık mesele sadece puan değil, nasıl bir takım olduğu ve nasıl bir takım olmak istediği. Çünkü bazı sezonlar hedefe ulaşılsa bile eksik kalır. Bazıları ise hedef kaçsa bile. geleceğin temelini atar. Ve Göztepe şu an tam olarak bu iki yolun kesişiminde duruyor.

Ve belki de en önemlisi: Hikaye henüz bitmiş değil.