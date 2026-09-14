İzmir temsilcisi, geride kalan 5 maçın tamamında kalesinde gol görerek savunma anlamında sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Kalesinde gördüğü 13 golle ligin en çok gol yiyen takımı konumunda bulunan Göz-Göz, buna karşın rakip filelere gönderdiği 9 golle Süper Lig'deki 12 takımı geride bırakmayı başardı.

Bol gollü maçlar

Sarı-kırmızılı ekip yalnızca iç sahada 1-0 kaybettiği Gençlerbirliği mücadelesinde skor üretemedi. Deplasmanda Samsunspor ile 3-3, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan İzmir ekibi, Galatasaray'a 3-2, sahasındaki Gaziantep FK'ya ise 4-2 mağlup oldu.

Juan Silva sırtlıyor

Sezon başında Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Brezilyalı golcü Juan Silva, atılan 9 golün 4'üne imza atarak takımın en skorer ismi oldu. İzmir ekibinde Rhaldney, Miroshi, Efkan, Matos ve Armstrong da 1'er kez fileleri havalandırarak skora katkı sağladı.

Stoilov ile en kötü lig başlangıcı

Göztepe’nin başında 3'üncü Süper Lig sezonunu geçiren teknik direktör Stanimir Stoilov, kulübedeki en kötü lig başlangıcını yaşadı. Bulgar teknik adam yönetiminde 2024-25 ve 2025-26 sezonlarının ilk 5 haftasında 3 beraberlik ve 2 galibiyetle 9'ar puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu sezon ise 5 maç sonunda galibiyetsiz 2 puanla ligin son sırasına demir attı.