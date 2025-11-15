Beyoğlu Tomtom Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana gelen şiddet olayı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Oyuncu Bahadır Ünlü, restoranında çalışan İran uyruklu İsmail N.’yi, hırsızlık iddiasıyla darbetti. Olayın ardından Ünlü, gözaltına alındı ve “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı.

Dakikalarca devam eden saldırı kamerada

Olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Ünlü, çalışanı İsmail N.’yi havaya kaldırıp yere çarptıktan sonra beyzbol sopasıyla defalarca vurdu. Saldırı anları, Ünlü’nün kendi cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, darbe girişimine müdahale etmeye çalışan kişilerin itildiği ve Ünlü’nün şiddete devam ettiği görülüyor.

Restoran mühürlendi

Olayın ardından Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri restorana giderek işletmeyi mühürledi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tomtom Mahallesi’ndeki bir işletmede personele şiddet uygulandığı tespit edilmiş, ekiplerimiz derhal müdahale etmiştir. Mekan, gerekli incelemeler sonrası mühürlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bahadır Ünlü tutuklandı

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanan Ünlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Ünlü’yü “kasten yaralama” suçlamasıyla tutukladı.

Ünlü’nün ifadesi

Cezaevine gönderilen Ünlü’nün ifadesine göre, yaklaşık 3-4 ay önce işyerinde bazı usulsüzlükler tespit ettiğini belirtti. Ünlü, İsmail N.’nin iddiaları reddederek kendisine ve ailesine küfür ettiğini öne sürdü. Yaşanan arbede sırasında, restoranda bulunan beyzbol sopasını kendini savunmak amacıyla kullandığını söyledi. Ünlü, ifadesinde, “Tarafıma ait videodaki kişi benim. Davranışım için pişmanım” dedi.