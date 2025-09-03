İzmir'in Konak ilçesinde, 7 yaşındaki bir çocuğun babaannesi tarafından şiddete maruz kaldığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçti; şiddet uygulayan babaanne gözaltına alınırken, mağdur çocuk devlet korumasına alındı.

Aile içi şiddet görüntüleri tepkilere neden oldu

Anne ve babasının boşanmasının ardından velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası ve dedesiyle birlikte babaannesi F.Ş.'nin evinde yaşamaya başladı. İddialara göre, babanın evde olmadığı zamanlarda babaanne tarafından düzenli olarak fiziksel şiddete maruz kalan çocuğun bu durumu, cep telefonu kamerasıyla gizlice kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Yetkililer harekete geçti: Çocuk devlet korumasında

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından emniyet güçleri olaya müdahale etti. Gözaltına alınan babaanne F.Ş. hakkında yasal işlem başlatılırken, 7 yaşındaki M.E.Ş. pedagog eşliğinde uzmanlar tarafından teslim alınarak devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.