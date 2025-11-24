İzmir'de görev yapan görme engelli öğretmen çift Emel Gölge (42) ve Selim Gölge (42), 15 yıldır süren meslek hayatlarında, karşılaştıkları zorluklara rağmen öğrencilerine ışık olmaya devam ediyor. Kentteki farklı ortaokullarda görev yapan çift, derslerini öğrencileriyle kurdukları güçlü birebir iletişimle yürütüyor ve eğitimin sadece akademik bilgi aktarımı olmadığını kanıtlıyor.

Farklı okullarda, aynı misyon davranış kazandırmak öncelikli

Cemil Meriç Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Emel Gölge, görme yetisini altı aylıkken geçirdiği havale sonucu kaybettiğini belirtti. Gölge, eğitim felsefesini açıklarken, sadece akademik başarıya odaklanmanın yetersiz kaldığını vurguladı:

"Eğitimin temel amacı sadece akademik bilgi vermek değil, aynı zamanda davranış kazandırmaktır. Verdiğimiz eğitim sayesinde çocuklarımız, yaşamlarını yüksek farkındalığa sahip bireyler olarak sürdürebilmelidir. Eğitim, yaşam boyu devam eden kesintisiz bir süreçtir."

Emel Gölge ayrıca, teknolojik erişimin kolaylaştırılmasının, engelli öğretmenlerin çalışma hayatını ciddi anlamda pozitif yönde etkilediğine dikkat çekti.

Selim gölge: "Okul, sadece kitaplardan ibaret değil"

Şehit Egemen Öztürk Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olan Selim Gölge ise, iki aylıkken geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybettiğini dile getirdi. Her gün otobüsle okula gidip gelmesine rağmen mesleğinin zorluklarının üstesinden geldiğini belirten Gölge, öğrencilerine aktarmak istediği vizyonu anlattı:

"Elbette her mesleğin kendine özgü zorlukları vardır. Biz, çocuklara farklı bakış açıları kazandırmak için büyük çaba gösteriyoruz. Öğrencilerime, okulun sadece derslerden ve kitaplardan oluşmadığını göstermeyi amaçlıyorum. Onların hayatına dokunarak, hem kendilerine hem de çevrelerine yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı hedefliyorum."

Selim Gölge, derslerinin sadece müfredatı tamamlamaktan ibaret olmadığını, öğrencileriyle gülerek, eğlenerek ve iyi vakit geçirerek ders işlediklerini belirtti. Ayrıca dijital uygulamaların yaygınlaşmasının, öğretmenlik mesleğine hem kullanım kolaylığı hem de ekonomik açıdan önemli katkılar sunacağını düşündüğünü ifade etti.