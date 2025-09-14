Son Mühür- Rolling Stone, Billboard ve Variety dergilerinin sahibi, teknoloji devinin yapay zeka özetlerinin, gazetecilik bilgilerini izinsiz kullandığını ve web sitelerine gelen trafiği azalttığını iddia ederek Cuma günü Google'a dava açtı.

Jay Penske liderliğindeki aile işletmesi medya holdingi Penske tarafından açılan dava, Google'ın yapay zeka özetlerinin gazetecilik bilgilerini izinsiz kullandığını ve web sitelerine gelen trafiği azalttığını iddia ediyor.

Bu dava, Washington D.C.'deki federal mahkemede bir ABD yayıncısının Google'a karşı açtığı ilk dava olarak tarihe geçti.

Reklam geliri üçte bir oranında azaldı...



Haber kuruluşları aylardır, Google'ın "Yapay Zeka Genel Bakışları" da dahil olmak üzere yeni özelliklerin sitelerinden trafiği çektiğini, reklam ve abonelik gelirlerini azalttığını söylüyor.

Google, ABD arama pazarının yaklaşık yüzde 90'ına sahip.

Açılan davada arama trafiğinin azalmasıyla birlikte bağlı kuruluş gelirinin 2024 yılı sonuna kadar ulaştığı zirveden bu yana üçte bir oranında azaldığına dikkat çekildi.

Açılan davayla ilgili Google'dan yapılan açıklamada suçlamalar reddedilerek, yapay zeka genel bakışlarının kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunduğu ve daha geniş çeşitlilikte web sitelerine trafik gönderdiği öne sürüldü.