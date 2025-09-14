Son Mühür- İsrail'in kan ve göz yaşına boğduğu orta Doğu'da siyonizm karşıtı Yahudiler'i harekete geçirme adında Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş'dan anlamlı bir çağrı geldi.

''Dünyadaki tüm Siyonist olmayan siyonist karşıtı Yahudi bireyleri ve örgütlerini, bölgede yaşanan insani trajedinin durdurulması ve barışçıl çözüm arayışları için İstanbul'da ortak bir Kongre’de buluşmaya davet ediyorum.'' diyen Aktaş,

''Bu toplantı; farklı görüşlerden Yahudi kanaat önderlerini, insan hakları savunucularını, dinî liderleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek ortak bir insanî acil çağrı ve etkin diplomatik girişimler için zemin oluşturmayı amaçlayacaktır.

Güvenlik, tarafsızlık ve ifade özgürlüğüne saygı esas olacak; Sivillerin korunması ve insani yardıma erişimin sağlanması için etkili adımlar üretmektir.

İstanbul, kültürel ve coğrafi açıdan buluşma için uygun bir merkezdir; uluslararası katılımı kolaylaştırmak üzere gerekli diplomatik, lojistik ve güvenlik tedbirleri birlikte planlanacaktır.'' hatırlatmasında bulundu.

İhsan Aktaş çağrısının hangi Yahudi gruplarını kapsadığını da dile getirdi.



Hangi Yahudi grupları katılabilir ?



Jewish Voice for Peace (JVP) —

ABD merkezli, ilerici/anti-Zionist yönelimli büyük sivil toplum hareketi. Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine karşı aktif kampanyaları, uluslararası dayanışma ağları ve toplu eylem deneyimi nedeniyle davet edilmeye en yatkın büyük gruplardan biridir.

JVP+1 IfNotNow — ABD’deki Yahudi gençlik/aktivist hareketi;

işgal politikalarına karşı kampanyalar yürütüyor ve toplumsal tabanlı baskı yaratma deneyimleri var. Genç ve medya-odaklı katılım sağlayabilir. IfNotNowMovement+1

Jews for Justice for Palestinians (JJP)

Birleşik Krallık merkezli, İsrail/Filistin politikalarına eleştirel yaklaşan Yahudi ağı; Avrupa’dan temsilci, bağlantı ve uzman katkısı sunabilir. Vikipedi+1

Independent Jewish Voices (IJV)

İngiltere’de, resmi Yahudi temsilcilerinin politikalarına alternatif sesler çıkaran ağ; “Jews don’t speak with one voice” vurgusuyla, farklı siyasi ve dinî arka planlardan katılımcılar getirilebilir. Independent Jewish Voices+1

Neturei Karta ve benzeri anti-Siyonist Haredi gruplar — Siyonizme teolojik açıdan karşı çıkan sınırlı ama yüksek sesli kesimler; katılırlarsa sembolik ve dinî argüman sağlayabilirler (çelişkili ve tartışmalı aktörler olarak dikkatli değerlendirme gerekir). Vikipedi+1

Akademisyenler, entelektüeller ve bağımsız dinî liderler

Dünyanın çeşitli üniversitelerinden İsrail politikalarını eleştiren Yahudi akademisyenler ve dinî önderler; raporlar, hukuki görüşler ve tarihsel bağlam sunabilirler. (Bu tür kişilerin isimleri olaylara göre değişir — belirli isimleri davet etmek için ayrı doğrulama gerekebilir.)

Diğer Avrupa/Avustralya ve Kuzey Amerika ilerici Yahudi ağları — Örneğin bazı ulusal “bağımsız Yahudi”

platformları veya yeni oluşumlar (bazıları resmi cemaat organlarının politik çizgisine alternatif oluşturuyor). Ancak ülke düzeyinde “zirve” organizasyonları (Board of Deputies, AJC, ADL vb.) genelde hükümetlerle uyumlu/temas ağırlıklı oldukları için katılma olasılıkları daha düşüktür. The Australian+1

Yerel Türkiyeli Yahudi aydın ve sivil toplum aktörleri:

Türkiye içinden görüş, lojistik destek ve diyalog için kilit önemde olacaklardır; yerel cemaatin katılımı/iş birliği diplomatik ve güvenlik açısından önem taşır.

Bilmediğimiz yüzlerce küçük Yahudi grup...