Son Mühür- Bir dönem oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun’la anılan Kenan Yıldız’ın gönlünü genç model Natalia Shadle’a kaptırdığı ortaya çıktı. İkilinin bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadığı öğrenildi.

İtalya sokaklarında el ele

Kenan Yıldız ve Natalia Shadle, İtalya’da kameralara yakalandı. Çiftin el ele yürüdüğü anlar objektiflere yansırken, birliktelikleri resmen belgelenmiş oldu.

Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar

Geçmişte Natalia Shadle’ın, Kenan Yıldız’ın evinden çektiği TikTok videoları sosyal medyada gündem olmuştu. Ayrıca, genç futbolcunun Spotify hesabında “K1” kullanıcı adıyla oluşturduğu “Natalia” isimli çalma listesi de dikkat çekmişti. Ancak ikili arasındaki etkileşimler sosyal medyada fark edilince Yıldız’ın bu listeyi sildiği öğrenildi.

Aşklarını gözlerden uzak yaşıyorlar

Genç çift, özel hayatlarını kameralardan uzak tutmaya çalışsa da hem sosyal medyadaki ipuçları hem de İtalya’daki görüntüler aşklarını gün yüzüne çıkardı.