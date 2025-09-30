Son Mühür- Ünlü sanatçı, kızının vefat haberini öğrendiği günü aktarırken, “Ben kalktığımda Biricik iki doktoru eve çağırmıştı, haber verileceği zaman” ifadelerini kullandı. Alanson, o anın hayatında derin bir iz bıraktığını dile getirdi.

“Evlat acısı kalıcı oluyor”

Konuşmasında evlat kaybının tarifsiz bir acı olduğuna vurgu yapan Alanson, “Çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor. Arkadaşınızı kaybettiğinizde yalnız hissediyorsunuz ama kabullenebiliyorsunuz. Çocuğunuz vefat ederse bir müddet hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Tasavvufta da söylendiği gibi kabullenmek gerekiyor. İsyan etmedim” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Eda Alanson geçen yıl yaşamını yitirmişti

MFÖ grubunun usta ismi Mazhar Alanson’un 50 yaşındaki kızı Melek Eda Alanson, geçtiğimiz yıl ani gelişen bir hastalık nedeniyle Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eda Alanson’un vefatı, sanat dünyasında ve yakın çevresinde büyük üzüntü yaratmıştı.