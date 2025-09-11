Son Mühür/ Begüm Mol- Diyarbakır’da geçtiğimiz yıl 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesi tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Olayın üzerinden tam bir yıl geçti. Güran ailesi sessizliğini korusa da, Türkiye Narin’i unutmadı. Mezarının bulunduğu alan ziyaretçiler tarafından çiçeklerle süslendi.

“Sütüm kesilecek diye gözlerimi kapayamadım”

Oyuncu Gonca Vuslateri, kızı Asya’nın doğduğu dönemde yaşanan acı olayın kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Vuslateri, ziyaret sırasında yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi:

“Narin kaybolduğunda kızım Asya neredeyse yeni doğmuştu. Ben çocuğumu emzirirken Narin’e çok ağladım. Sütüm kesilecek diye gözlerimi kapayamadım o olaya. Bugün o mezarlığa gittiğimizde ailesi oradaydı. Duamızı ettik, baş sağlığı diledik. Eşim bir kız babası olarak gözyaşlarını tutamadı. Bol bol dua ettik. Olan küçücük bir kıza oldu. Ülkenin hafızasından çıkmayacak bir olaydı.”

Diyarbakır’da emniyet müdürü ile görüştü

Vuslateri, Diyarbakır ziyareti kapsamında İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile de bir araya geldi. Görüşmenin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirten oyuncu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Ali Gaffar Okkan’ın akrabası olduğumuz için bu ziyaret bizim için çok kıymetliydi. Fatih Kaya ile tanışmak bizi çok sevindirdi. Diyarbakır’da uzun yıllar sonra havasının ve manzarasının hak ettiği huzuru görmek çok etkileyiciydi.”

Ali Gaffar Okkan’ın kuzeni

Gonca Vuslateri’nin, 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevindeyken uğradığı suikastte hayatını kaybeden Ali Gaffar Okkan’ın kuzeni olduğu biliniyor.