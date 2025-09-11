Son Mühür- Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, yıllardır ekranlarda başarılı performansıyla öne çıkarken, son dönemdeki fit görüntüsüyle de gündeme geldi. Taylan, 2018 yılında 15 kilo verdiğinde, bu başarıyı tüp mide ameliyatı gibi yöntemlere başvurmadan elde ettiğini açıklamıştı.

“Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım. Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim. Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18’den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan” sözleriyle sürecini paylaşmıştı.

4 ayda 18 kilo verdi

Taylan, bu yıl mayıs ayında yeniden başladığı beslenme düzeniyle dikkat çekici bir değişim yaşadı. Ünlü oyuncu, 4 ayda tam 18 kilo verdi. Düzenli saatlerde yemek yemeye özen gösteren sanatçı, özellikle akşam 18.00’den sonra yemek yememeyi prensip haline getirdi.

“Empati” programı için kamera karşısında

Başarılı oyuncu, önceki gün sunuculuğunu üstlendiği “Empati” programının yeni sezon çekimlerine katıldı. Program için yapılan fotoğraf çekimlerinde Taylan’ın fit hali gözlerden kaçmadı.

Yeni görünümüyle sosyal medyada gündem olan Ahmet Mümtaz Taylan’a hayranlarından övgü dolu yorumlar geldi. Doğal yöntemlerle verdiği kilolar ve kararlı duruşu, izleyiciler tarafından takdirle karşılandı.