Son Mühür - Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine yönelik yıl sonu tahminlerini revize etti. Uluslararası yatırım bankası, enflasyon beklentisini yüzde 27’den yüzde 29’a, politika faizi tahminini ise yüzde 35,5’ten yüzde 37’ye yükseltti.

Enflasyon ve faiz beklentisi yukarı çekildi

Bankanın ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil’in yayımladığı raporda, enflasyon görünümündeki yukarı yönlü revizyonun faiz tahminine de yansıdığı belirtildi. Açıklamada, “Enflasyondaki artış yönlü revizyonlarımız doğrultusunda, 2025 yıl sonu politika faizi tahminimizi yüzde 35,5’ten yüzde 37’ye çıkardık” değerlendirmesi yer aldı.

2026 tahmini değişmedi

Raporda, 2026 yılı enflasyon tahmini için ise herhangi bir değişikliğe gidilmediği ve öngörünün yüzde 20 seviyesinde korunduğu ifade edildi.

Türk Lirası vurgusu

Goldman Sachs’ın değerlendirmesinde, Türk Lirası’nın performansına da dikkat çekildi. 2025’in üçüncü çeyreğinde TL’nin ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 4,2 oranında değer kaybettiği belirtildi. Bu kaybın, enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesinde etkili olduğu vurgulandı.