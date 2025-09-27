Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta boyunca dalgalı seyrini sürdürdü ve haftayı yüzde 1,27 kayıpla kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.133,23, en yüksek ise 11.540,66 puanı gördü. Yatırımcılar, haftalık performansa göre portföylerini yeniden değerlendirirken teknoloji hisseleri dikkat çekti.

Hafta boyunca mali endeks yüzde 1,87 düşüşle 14.809,43 puana, sanayi endeksi yüzde 1,45 azalışla 14.683,58 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,78 kayıpla 10.896,92 puana geriledi. Buna karşın teknoloji endeksi yüzde 2,68 artışla 28.313,10 puana yükseldi. Analistler, teknoloji şirketlerindeki yükselişin endeks genelindeki kaybı sınırladığını belirtti.

En çok prim yapan hisseler belirlendi

BIST 100 kapsamındaki hisseler arasında bu hafta en çok kazandıran hisse yüzde 22,45 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu.

Onu yüzde 18,75 ile Destek Finans Faktoring ve yüzde 17,97 ile Ral Yatırım Holding takip etti. Yatırımcılar, özellikle enerji ve finans sektörlerindeki hareketlilikten olumlu etkilendi.

En çok kayıp yaşayan hisseler açıklandı

Haftanın en çok değer kaybeden hissesi yüzde 10,70 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. Fenerbahçe'nin ardından KUYAŞ Gayrimenkul yüzde 10,44 ve Anadolu Efes Biracılık yüzde 10,07 değer kaybetti.

Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler, piyasa değeri açısından dikkat çekti. ASELSAN 990 milyar 888 milyon TL, Garanti BBVA 587 milyar 160 milyon TL, Türk Hava Yolları 441 milyar 255 milyon TL değerine ulaştı. Şirketler, yatırımcı ilgisini sürdürürken piyasa dengeleri üzerinde etkili oldu.