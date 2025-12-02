Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide yaşanan tartışmalı pozisyonlar, beIN Trio ekibi tarafından ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Özellikle iptal edilen gol ve Barış Alper Yılmaz’ın yerde kaldığı anlar, karşılaşmanın en çok konuşulan bölümleri arasında yer aldı. Üç yorumcu da söz konusu pozisyonlarda hakemin verdiği kararların doğru olduğu görüşünde birleşti.

İptal edilen golde VAR ve hakem kararı yerinde bulundu

Karşılaşmanın 44. dakikasında Fenerbahçe’nin bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Pozisyonu değerlendiren Bülent Yıldırım, iki temel noktaya dikkat çekti. Yıldırım, Davinson Sanchez’e yapılan müdahale ihtimali ve Milan Skriniar’ın elle oynayıp oynamadığı yönündeki şüphelerin dikkate alındığını belirterek, özellikle Skriniar’ın kolunun doğal pozisyonda olmadığını vurguladı. Bu nedenle golün iptal edilmesinin ve VAR müdahalesinin doğru olduğunu ifade etti.

Bahattin Duran da benzer bir görüş dile getirerek, uzaktan gelen topun Skriniar’ın doğal olmayan bir kol pozisyonuna temas ettiğini ve bu nedenle verilen iptal kararının tamamen doğru olduğunu söyledi. Deniz Çoban ise karar ve VAR müdahalesinin kural çerçevesinde doğru uygulandığını belirtti.

Barış Alper Yılmaz’ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı çıkmadı

Mücadelenin 45+6. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahasında yerde kalması, Galatasaray cephesinde penaltı beklentisi doğurdu. Ancak beIN Trio ekibi, bu pozisyonda da hakemin devam kararını destekledi.

Bülent Yıldırım, pozisyonda çok hafif bir temas olduğunu ve bunun penaltı için yeterli olmadığını söyledi. Bahattin Duran ise Fenerbahçe kalecisinin risk alarak çıktığını ancak kontrolsüz bir şekilde rakibine müdahale etmediğini, hareketini durdurup yüzünü geri çektiğini ifade etti.

Bu nedenle temasın penaltı gerektirecek düzeyde olmadığını belirtti. Deniz Çoban da hakemin yorumuna katıldığını ve penaltı verilmemesinin doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

90+5’te gelen gol öncesindeki temas faul olarak değerlendirilmedi

Maçın 90+5. dakikasında Fenerbahçe’nin bulduğu gol öncesinde yaşanan temas da tartışma yaratan pozisyonlardan biri oldu. Bülent Yıldırım, pozisyonun hakemin kontrolü altında geliştiğini ve Davinson Sanchez’in teması almak amacıyla durduğunu, Edson’un ise arkadan gelerek çarptığını ifade etti. Bu nedenle hakemin devam kararına saygı duyduğunu belirtti. Ayrıca ikili mücadelenin sonrasında da temasın sürdüğünü vurguladı.

Bahattin Duran, söz konusu pozisyonda bir ihlal varsa bunun Davinson tarafından yapıldığını, Edson’un koşu yolunun kesildiğini söyledi. Deniz Çoban ise kural kitabındaki “engelleme” tanımına atıfta bulunarak, iki oyuncuyla da oynanabilir mesafe olmadığı bir an varsa, ihlalin Davinson tarafından yapıldığını ve bu nedenle devam kararının doğru olduğunu değerlendirdi.