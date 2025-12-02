Son Mühür - Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1-1 berabere tamamlanan dev derbi, Türkiye’de olduğu kadar dünya basınında da geniş yankı buldu. Maç öncesi yaşanan gerilimler, sahadaki tartışmalı pozisyonlar ve iki takımın yıldız oyuncularının performansı, yabancı medyanın manşetlerinde “skandal”, “kurtuluş” ve “gerilim” gibi ifadelerle yer aldı.

Derbi dünya basınında

BILD (Almanya)

Alman gazetesi BILD, derbinin 1-1 berabere tamamlandığını hatırlatırken, Leroy Sané’nin golünün hemen ardından yaşananları “skandal” başlığıyla duyurdu. Haberde, Sané’nin golünden sonra maçın yaklaşık beş dakika durduğu, Karataş’ın gözünün altında büyük bir bandajla oyuna devam ettiği ve yüzlerce polisin saha çevresinde güvenlik önlemi aldığı vurgulandı. Gazete ayrıca Alman yıldızın driplingi ve şutunu etkileyici bulduğunu belirtti.

L’Equipe (Fransa)

Fransız L’Equipe, Galatasaray’ın maçın büyük bölümünü önde götürmesine rağmen 90+5’te yediği golle beraberliğe razı olduğunu aktardı. Haberde, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya hazırlanırken Süper Lig’de liderliğini sürdürdüğü de vurgulandı. Marca (İspanya) Marca’nın analizinde derbinin temposu, VAR kararları ve iptal edilen gol ön plana çıktı. Meksikalı oyuncu Edson Álvarez’in iptal edilen golü detaylı şekilde anlatılırken, Fenerbahçe’nin istatistiklerde üstün olduğu belirtildi: 12 şut ve %54 topla oynama, Galatasaray ise 7 şut ve %46 topla oynama ile rakibinin gerisinde kaldı. Tutto Mercato (İtalya) İtalyan basını, maç öncesindeki koreografi, Osimhen–İrfan Can tartışması ve şehirdeki trafik yoğunluğunu “Türkiye’de hayat durdu” ifadeleriyle aktardı. Derbinin 1-1 berabere tamamlandığını ve Durán’ın golüyle skorun değiştiğini belirtti. Ayrıca, Galatasaray’ın liderliğini sürdürdüğü, Fenerbahçe’nin ise bir puan geriden takip ettiği vurgulandı. ESPN Dünyaca ünlü ESPN, Skriniar–Sara pozisyonunu Premier Lig’deki Caicedo–Merino pozisyonuyla kıyasladı. ESPN, “Moises Caicedo, Chelsea–Arsenal maçında Mikel Merino’ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Milan Skriniar ise benzer bir pozisyonda faul bile verilmedi” ifadelerini kullandı.