Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin AFAD tarafından yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdüğü bildirildi. Yangın nedeniyle 582 vatandaş tahliye edilerek güvenli bölgelere nakledildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Muğla İlimizin Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları, Orman teşkilatımız başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor" denildi.

Açıklamaya göre AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ile birlikte yangın bölgesine giderek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Pehlivan, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer kurum temsilcileriyle birlikte yangın söndürme faaliyetlerini inceledi.

Vatandaşlar tahliye edildi

Yangın nedeniyle Pınar, Sazak ve Akköprü mahallelerinde 218 hane tedbir amaçlı boşaltıldı ve toplam 582 vatandaş güvenli bölgelere nakledildi. Yetkililer, tahliye işlemlerinin planlı ve güvenli şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Yangına 14 helikopter, 10 uçak, 256 kara aracı ve 939 personel ile müdahale ediliyor. AFAD, sahada gece gündüz demeden çalışan ekiplerin gösterdiği gayreti takdir etti ve ormanın kahramanlarına teşekkürlerini iletti.