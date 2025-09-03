Son Mühür - Yılın ikinci ve son tam ay tutulması, 7 Eylül’de gökyüzü tutkunlarıyla buluşacak. Farklı kıtalardan gözlemlenebilecek bu tutulma, Ay’ın kırmızıya dönmesi nedeniyle “Kanlı Ay” olarak adlandırılıyor. Yaklaşık 82 dakika sürecek olan bu tam tutulma, 2025’in en uzun ve en dikkat çekici gök olayları arasında yer alacak.

Tam ay tutulmaları, Dünya’nın Güneş ile Dolunay arasına girmesiyle meydana gelir. Bu sırada Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde tamamen kararmak yerine kırmızı bir renge bürünür. Bu renk değişimi ise, atmosferde kısa dalga boylu ışıkların dağılması ve kırmızı tonların Ay yüzeyine yansımasıyla ortaya çıkar.

Bu yıl mart ayında gerçekleşen ilk tutulma ABD’den izlenmişti. Eylül ayındaki tutulmanın tam evresi ise Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan gözlemlenebilecek. Türkiye’de ise tutulma, yerel saatle 18.30 ile 19.30 arasında izlenebilecek.

Tutulmanın evreleri şu şekilde gerçekleşecek: Tam evre başlangıcı: 17.30 (UTC)

Maksimum tutulma: 18.11 (UTC)

Tam evre bitişi: 18.51 (UTC) O tarihte tekrar meydana gelecek 7 Eylül’deki gökyüzü gösterisinin ardından, bir sonraki tam ay tutulması Mart 2026’da yaşanacak. Bu tutulma, Kuzey Amerika, Avustralya ve Doğu Asya bölgelerinden izlenebilecek.