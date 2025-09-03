Ankara'da akşam saatlerinden itibaren hissedilen yoğun duman ve is kokusu, kent sakinleri arasında paniğe yol açtı. Vatandaşların merak ve endişeyle arama motorlarında "Ankara'da yangın" sorgusu yapması üzerine, Ankara Valiliği konuya ilişkin bir açıklama yayınlayarak durumun kaynağını aydınlattı.

Valilikten resmi açıklama

Ankara Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, bölge genelinde hissedilen kokunun nedenini açıkladı. Valiliğin Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, Başkent'i saran duman ve is kokusunun kaynağının, Ankara sınırları içinde değil, komşu il Kastamonu'da olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu'nun Araç ilçesinde devam eden orman yangınlarından kaynaklanan is ve dumanın, kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmıştır. Şehrimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, Ankaralıların endişelerini gidererek, şehirde bir yangın tehlikesi olmadığı bilgisini kesinleştirdi.

Yetkililer, rüzgarın yönüne bağlı olarak kokunun bir süre daha hissedilebileceğini ancak halkın herhangi bir panik yapmaması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, şüpheli durumlarda yetkililere bilgi vermeye devam edebilirler.