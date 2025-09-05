CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Gözle bugün YSK kararlarına çevrilmişti. CHP'nin itirazını kabul eden YSK, ilçe kongrelerinin devamına karar verdi. Ancak YSK Başkanı Yener İstanbul İl Yönetimi'nin kayyumda kalacağını da sözlerine ekledi. Bu kararların ardından CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel'den paylaşım geldi.

"Siz milletle inatlaşmaya devam edin!"

Sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilerde bulunan Yücel, "Seçim hukuku konusunda yetkili merci olan Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul İlçe kongre sürecinin durdurulmasına ilişkin İlçe Seçim Kurulu kararını "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle kaldırdı. İstanbul İl Yönetim Kurulumuzun görevden alınarak yerine kayyum atanmasına ilişkin karara ilişkin ise aynı cesareti gösteremedi. Siyasi iktidarlar gelir geçer… Ancak hukuku eğip bükmeden uygulayanların isimleri tarihe altın harflerle yazılırken, hukuku siyasetin emrinde araçsallaştıranlar kaybolup giderler…

Hukuk düzeninde meşruiyeti olmayan kararların, milletin vicdanında da meşruiyeti olamaz… Siz milletle inatlaşmaya devam edin… Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve halkın egemenliğine kayıtsız şartsız bağlı olan milletimiz ilk sandıkta size hak ettiğiniz dersi verecek!" ifadelerini kullandı.