Çanakkale'nin incisi Gökçeada, gece saatlerinde bastıran kuvvetli sağanak yağışın etkisiyle alarm verdi. Aniden bastıran yağış, ilçe genelinde sele neden olarak hem yerleşim yerlerinde hem de tarım alanlarında ciddi hasara yol açtı.

Yaşam felç oldu: Ev ve işyerlerini su bastı

Gökçeada ilçesinde gece boyunca aralıksız süren sağanak yağış, özellikle Kaleköy köyünde yaşamı felç etti. Yükselen sel suları, köy merkezindeki bazı evlere ve ticari işletmelere baskın yaptı. Köy sakinleri, su baskınına karşı büyük bir mücadele verirken, çok sayıda eşya ve malzeme kullanılamaz hale geldi. Sel sularının yerleşim yerlerine girmesiyle birlikte, köydeki günlük hayat durma noktasına gelirken, yetkililer acil durum müdahale ekiplerini bölgeye sevk etti. Bölge halkı, böylesine şiddetli bir yağışın uzun zamandır yaşanmadığını belirtirken, selin yol açtığı maddi zararın tespiti için çalışmaların kısa sürede başlatılması bekleniyor.

Ova bölgesi hasar gördü: Yüzlerce dönüm tarım arazisi sulara teslim

Sağanak yağışın en yıkıcı etkisi ise Gökçeada'nın verimli tarım arazilerinin bulunduğu ova bölgesinde görüldü. İlçe genelinde etkili olan sağanak, toprak setleri ve drenaj kanallarını aşarak geniş bir alana yayıldı. Kaleköy ovasında yer alan yüzlerce dönüm tarım arazisi tamamen sel suları altında kaldı. Bu durum, bölge çiftçisinin emeklerinin heba olmasına neden oldu. Özellikle hasat dönemine yakın ürünlerin büyük zarar gördüğü tahmin edilirken, üreticiler büyük bir endişe yaşıyor. Bölgedeki ziraat odaları ve tarım ilçe müdürlükleri, suların çekilmesinin ardından tarım alanlarında oluşan zararın boyutunu belirlemek üzere detaylı bir hasar tespit çalışması yapmaya hazırlanıyor. Sel felaketi, adanın tarımsal üretim potansiyelini kısa vadede olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.

Yetkililerden acil çağrı ve incelemeler başlatıldı

Sel olayının ardından Çanakkale Valiliği ve Gökçeada Kaymakamlığı, bölgedeki hasarın giderilmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla koordineli bir çalışma başlattı. Ekipler, selin vurduğu bölgelerde temizlik ve tahliye işlemlerini sürdürürken, olası yeni yağışlara karşı da teyakkuzda bulunuyor. Yetkililer, can ve mal güvenliği için riskli bölgelerde yaşayan vatandaşları uyarırken, sel sularının çekilmesiyle birlikte hasar tespit çalışmalarına hız verileceği ve ilgili bakanlıklar aracılığıyla destek sağlanacağı bildirildi.