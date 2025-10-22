Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın koordineli çalışmasıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, yasa dışı maddeler ve araç gereçler ele geçirildi.

Çok sayıda şüpheli ve kaçak göçmen yakalandı

Operasyon kapsamında toplam 9 organizatör ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 48 düzensiz göçmen de yakalanarak güvenlik birimlerine teslim edildi. Yakalanan göçmenler, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) yönlendirildi.

Uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirildi

Aramalarda 5 araç, bilgisayar faresi kılığında tasarlanmış hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 195 kilitli paket, rulo jelatin ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen malzemelerin uyuşturucu ticaretinin organize bir şekilde yürütüldüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Organizatörler tutuklandı

Operasyon kapsamında yakalanan organizatörlerden 4’ü, adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.