Son Mühür - Kuzey Kore yönetimi, göğüs implantlarını “kapitalist göğüs” olarak tanımlayarak bu operasyonlara karşı sert bir kampanya başlattı. Ameliyat olan kadınları ve operasyonları gerçekleştirenleri belirlemek için gizli ajanlar ve mahalle komiteleri devreye sokuldu. Kadınların fiziksel muayeneden geçirildiği, vücutlarındaki değişimlerin kayda alınarak hastanelere yönlendirildikleri aktarıldı. Eylül ayında Kuzey Hwanghae Eyaleti'nin Sariwon kentinde düzenlenen açık bir duruşmada, tıp eğitimini yarıda bırakmış genç bir erkek ile göğüs büyütme ameliyatı geçiren 20’li yaşlardaki iki kadın sanık olarak yargılandı.

'Anti-sosyalist' faaliyet olarak görülüyor

Duruşmada, Çin’den yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen silikonlar, tıbbi ekipmanlar ve nakit paralar delil olarak sergilendi. Savcı, bu operasyonları “burjuva alışkanlıklarıyla yozlaşmış kapitalist davranışlar” olarak nitelendirirken, mahkeme heyeti sanıkları “anti-sosyalist faaliyetlerde bulunmakla” suçladı ve ağır cezaların uygulanacağını duyurdu.

Baskı rejimi

Güvenlik birimlerinin, mahalle komitelerine fiziksel değişim fark edilen kadınları bildirmeleri yönünde talimat verdiği iddia ediliyor. Bu uygulamaların, özellikle genç kadınlar arasında ciddi bir korku ve endişeye yol açtığı belirtiliyor.