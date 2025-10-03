Son Mühür - Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, 227 milyon takipçisine Netflix aboneliklerini sonlandırma çağrısında bulundu. Sosyal medyada geniş yankı bulan bu çağrı, ABD’de muhafazakâr kesimlerde popüler olan Libs of TikTok hesabının başlattığı boykot kampanyasına Musk’ın destek vermesiyle dikkat çekti.

“Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin”

Musk’ın tepkisi, Netflix’te yayınlanan “Dead End: Paranormal Park” adlı çocuk dizisindeki LGBTİ+ temalarıyla ilgili tartışmaların ardından ortaya çıktı. Tartışmanın merkezinde dizinin yaratıcısı Hamish Steele vardı ve Steele’in geçmiş sosyal medya paylaşımlarının tekrar gündeme gelmesi olayları büyüttü. Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda “Cancel Netflix” diyerek, “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix aboneliğinizi iptal edin” çağrısında bulundu.

Hisseleri düştü

Boykot çağrısının ardından Netflix hisseleri iki gün üst üste yüzde 2’ye varan düşüşler yaşadı. Yatırımcılar, Musk’ın tepkisinin etkisiyle platformun geleceği konusunda endişelerini derinleştirdi. Dizinin yaratıcısı Hamish Steele ise Bluesky’de kısa bir süre sonra sildiği paylaşımında, kendisine yöneltilen suçlamaları “iftira” olarak değerlendirdi.

Olayın perde arkası

Musk’ın bu konudaki tepkisi kişisel bir boyut da taşıyor. 2022 yılında cinsiyet geçişini açıklayan en büyük kızı Vivian Jenna Wilson, resmi olarak ismini değiştirmişti. Musk, kızının “Kaliforniya’daki elit bir okulda yayılan woke ideolojisi nedeniyle elinden alındığını” iddia etmişti. Musk, iş dünyasında iniş çıkışlarla dikkat çekiyor. Temmuz ayında Amerika Partisi’nin kurulmasının ardından Tesla hisselerindeki satışlar nedeniyle 15 milyar dolar kaybetmişti. Ancak Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre, en son verilere göre Musk’ın serveti 500 milyar dolara yükseldi.