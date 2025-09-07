Olayda beşi çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı, kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sürat Botu Sahil Güvenlik Botuna Çarptı

Alınan bilgilere göre, Sahil Güvenlik unsurları, Ayvalık Badavut açıklarında içerisinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör ve 34 düzensiz göçmenin bulunduğu bir botu durdurmaya çalıştı. Yüksek süratli olduğu belirtilen bot, bu sırada Sahil Güvenlik botuna çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle denize düşen düzensiz göçmenlerden 5'i yaşamını yitirdi, bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Kayıp Bir Kişi Aranıyor, Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından kayıp olduğu düşünülen bir düzensiz göçmenin bulunması için havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaşanan facia ile ilgili Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.