Kurtuluşun 103’üncü yılı, Kuvay-i Milliye Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Gökhan Gürakar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından askeri araç üzerinden halkı selamlayan protokol, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından geçit törenini izledi.

Mehteran birliği ve şiir dinletisi

Törene Balıkesir milletvekilleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği marşlar seslendirdi.

Tülütabaklar yine sahnede

Balıkesir’in kurtuluşunun simgelerinden Tülütabaklar, bu yıl da alanın en ilgi çeken unsurlarından oldu. Keçi ve koyun postları giyip, yüzlerini baca kurumuyla boyayan Tülütabaklar, davul ve zurna eşliğinde tören alanına girdi. Protokol önünde kısa bir gösteri yapan grup, daha sonra alandaki vatandaşların üzerine koşarak yüzlerini siyaha boyadı.

Savaş yıllarından gelen gelenek

İşgal yıllarında düşman devriyelerini korkutmak için kullanılan Tülütabak geleneği, her yıl kurtuluş kutlamalarında canlandırılıyor. Etkinlikte bazı vatandaşlar boyanmamak için uzaklaşırken, bazıları ise bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.