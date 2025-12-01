Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, İAOSB Bölge Müdürü Engin Bişar ve bölge sanayicilerinden Bayram Bayraktar’dan oluşan heyet, bölgenin genişleme alanı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşmeye ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı Korgeneral Ergin Dinç, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Tümgeneral Ahmet Hamdi Ataç ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Kubilay Koşucu katıldı.

Çevre dostu ve yüksek teknoloji vurgusu

Ziyarette, İAOSB’nin sanayi üretimini güçlendirme hedefi doğrultusunda önem taşıyan genişleme alanı süreci kapsamlı şekilde ele alındı. Bölgeye çevre dostu üretim sistemleriyle faaliyet gösterecek, katma değeri yüksek ve teknoloji odaklı tesislerin kazandırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. İAOSB heyeti, söz konusu alanın bacasız sanayi olarak nitelendirilen üretim faaliyetlerine önemli katkı sunacağını ifade etti.

Sürecin olumlu ilerlediği belirtildi

Teknik ve idari başlıkların ele alındığı görüşmede, kurumlar arası koordinasyon ve sürecin işleyişine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerde, çalışmaların planlanan çerçevede ve olumlu yönde ilerlediği bilgisi paylaşıldı.

İş birliği mesajı verildi

İAOSB heyeti, genişleme alanının bölge sanayisine sağlayacağı stratejik katkılara dikkat çekerek sürecin yapıcı bir iş birliği anlayışıyla yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret kapsamında gösterilen ilgi ve misafirperverlik nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür edilirken, kurumlar arası uyum ve güçlü iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.