Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yurt dışına kaçmaya çalışan sekiz FETÖ mensubu Polonya bayraklı bir teknede yakalandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği başarılı operasyon sonucunda, aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gizli hazırlıklar deşifre edildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerini deşifre etmeye ve firari kişileri yakalamaya yönelik çalışmalar kapsamında Datça'da yasa dışı bir kaçış girişimi tespit etti. Daha önce FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan adli işlem görmüş ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan sekiz kişinin, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Bu önemli istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik ekipleriyle koordinasyon kurarak Datça Palamutbükü Koyu açıklarında şüpheli tekneyi takibe aldı. Polonya bayraklı olduğu tespit edilen tekne, durdurularak arama yapıldı.

10 şüpheli tutuklandı

Gerçekleştirilen operasyonda, teknede bulunan üçü mürettebat ve sekizi FETÖ üyesi olmak üzere toplam 11 şahıs yakalandı. Soruşturma kapsamında, tekne kaptanı ve çalışanları "göçmen kaçakçılığı" suçundan, sekiz FETÖ üyesi ise "terör örgütüne üye olma" suçundan adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılamanın ardından, bir mürettebatın serbest bırakılmasına karar verilirken, FETÖ mensubu sekiz kişi ile iki tekne personeli dahil olmak üzere toplam 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Teknede yapılan aramalarda ise yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında, 9 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 90 paket tütünü, 24 şişe bandrolsüz alkol, 4 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde, üç adet kenevir yağlı el ve vücut kremi, kenevir yağlı dudak kremi, 100 gram kenevir yağlı kurabiye, 40 adet kenevir çayı ve iki adet kenevirli lolipop ile üç adet tütün sarma kağıdı bulundu.