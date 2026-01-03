Son Mühür / Seçil Ünlü - Oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un aile hayatı hız kesmeden devam ediyor. İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, çiftin minik kızları Mira Milena ile birlikte keyifli anlar yaşamasına vesile oldu. Berk Oktay, kızıyla geçirdiği keyifli anları paylaştı.

Görkemli bir düğünle evlenmişlerdi

2022’nin başlarında evlilik yolunda ilk adımlarını atan Oktay ve Atiksoy, 10 Eylül 2022’de Polonezköy’de görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Çift, düğünden bir gün önce evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu. Ardından 21 Mayıs 2024’te, Mira Milena adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

İlk kez anne ve baba oldular!

Güzeller güzeli kızlarını büyütme heyecanında olan çift, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor. Berk Oktay, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, Mira Milena ile birlikte karın tadını çıkardıkları anları takipçileriyle paylaştı.