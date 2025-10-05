Son Mühür- Bakanlık, gıda güvenilirliği konusunda denetim ve ifşa süreçlerini sürdürmeye devam ediyor. “guvenilirgida.tarimorman” adresi üzerinden erişilebilen listede, zeytinyağı, bal, kıyma, sucuk ve pekmez gibi ürünlerde yapılan hileler dikkat çekti. Denetimlerde, bazı markaların "dana kıyma" etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı etine rastlanırken, bazı pekmezlerde ise şeker ilavesi tespit edildi.

İki ürün sağlığı tehlikeye düşürecek kategoride

Bakanlık açıklamasına göre, listeye eklenen 22 yeni ürünün 2’si doğrudan “sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar” kategorisinde yer aldı. Bu ürünlerin, insan sağlığını olumsuz etkileyecek düzeyde risk barındırdığı belirtildi.

Bitkisel macunda ilaç etken maddesi tespit edildi

Denetimler kapsamında bir bitkisel ürün markasının “ballı bitkisel karışım” olarak piyasaya sunduğu macunda, ilaçlarda kullanılan etken maddenin tespit edildiği bildirildi. Bakanlık, bu tür ürünlerin kontrolsüz kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

“Etiket bilgilerini dikkatle kontrol edin”

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşlara özellikle internetten veya merdiven altı üretim yerlerinden yapılan alışverişlerde dikkatli olunması çağrısında bulundu. Açıklamada, “Tüketicilerimiz ürün ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini incelemeli, güvenilir markaları tercih etmelidir” denildi.

Taklit ve tağşişle mücadele sürecek

Gıda güvenliğini tehdit eden işletmeler hakkında idari yaptırımların uygulandığı belirtilirken, denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla sahte ve tağşişli ürünlere ilişkin güncel listeleri düzenli olarak yayımlamayı sürdürecek.