Son Mühür/ Beste Temel - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Genel Kurulu’nun ardından, üyelerin teveccühüyle göreve başlayan 11. Dönem Yönetim Kurulu, yeni dönemin sorumluluğunu ve heyecanını üstlenmiş bulunuyor.

Gıda mühendisliği mesleğinin; toplum sağlığının korunması, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması ve sürdürülebilir bir gıda sisteminin oluşturulmasındaki hayati rolünün bilinciyle, yeni dönemde de bilimsel akıl, meslek etiği ve kamu yararı temel ilkelerimiz olmaya devam edecek. Meslektaşlarımızla birlikte duyarlı, katılımcı, çağdaş, bilimsel ve onurlu bir meslek mücadelesi yürütmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yeni dönemin öncelikleri

Dönem Yönetim Kurulu olarak;

Gıda mühendislerinin istihdam olanaklarının artırılması, özlük haklarının ve mesleki yetkinliklerinin güçlendirilmesi,

Gıda güvenliği ve gıda mevzuatı alanlarında bilimsel, tarafsız ve kamuoyunu bilgilendirici çalışmaların yaygınlaştırılması,

Meslektaşlar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi,

Öğrencilerden emekli meslektaşlara kadar tüm üyeleri kapsayan katılımcı bir oda anlayışının hayata geçirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

TMMOB’nin temel ilkeleri doğrultusunda; bağımsız, toplumdan yana ve bilim temelli bir mesleki duruşu savunmayı, gıda politikalarında bilimsel aklın ve mesleki uzmanlığın belirleyici olması için söz söylemeyi sürdüreceğiz. Bu sürecin yalnızca Yönetim Kurulu’nun değil, tüm üyelerin ve gıda alanında sorumluluk taşıyan paydaşların katkılarıyla güçleneceğine inanıyoruz.

Birlikte üreten, birlikte tartışan ve birlikte karar alan bir oda kültürünü büyütmeyi hedefliyoruz. Daha katılımcı, daha demokratik ve daha üretken bir oda için meslektaşlarımızı oluşturulacak komisyonlarda aktif görev almaya davet ediyoruz.

11. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı

Başkan: Ö. Ulaş Kırım

2. Başkan: Hande Toz

Yazman: Berkay Berat Göksel

Sayman: Özge Keskinoğlu Işık

Üyeler:

Muhsin Zafer Göynügür

Hasan Keşkekoğlu

Nil Güler

Yedek Üyeler:

Elif Uygurlu Alp

Çağrı Kesemen

Hatice Nikbay

Timurtaş Yıldırım

Eylem Gülpınar Turgut

Soner Arslan

11. Dönem Yönetim Kurulu olarak, bizlere duyulan güven için teşekkür ediyor; mesleğimiz, odamız ve toplumumuz adına umutlu, üretken ve mücadele dolu bir dönem olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

İzmir Şubesi

11. Dönem Yönetim Kurulu