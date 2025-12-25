Son Mühür- Menemen Belediyesi AK Partili Meclis üyesi Mehmet Ergüneş’in Almanya’da çekildiği görüntüler sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Ergüneş’in yurt dışında alkol alırken çekilen fotoğrafları ve yine yıllar önce yaptığı sosyal paylaşımlar parti içinde büyük tepkilere neden oldu.

Paylaşım infial yarattı

Ergüneş’in yurt dışında çekildiği iddia edilen ve arkadaşlarıyla alkol alırken çekilen ve Yıkılan Berlin Duvarı'nın kalıntılarına eski Sovyet ve Doğu Alman liderlerini öpüşürken resmedildiği görüntüler önünde çekildiği fotoğraf sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntüler, hem LGBT-i çağrışımı yaptığı hem de parti kimliğine uymadığı yönünde eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları, “Menemen’de türetilen yeni model AK Partililer. Dava adamları” sözleriyle alıntılayarak duruma tepki gösterdi.

Daha önce de paylaşımları eleştirilmişti!

Fotoğrafların ardından Ergüneş’in geçmişte yaptığı paylaşımlar da mercek altına alındı. 2010 yılında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm ağırlığını koyduğu anayasa değişikliği referandumunda “Evet” çağrısını, muhalif çizgisiyle bilinen Penguen Dergisi’nin kapak görseliyle birlikte paylaşmış olması da dikkatleri çekmişti.

Dosya bununla da kapanmadı. Ergüneş’in, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ülkücülere seçim kazanma yollarını anlattığı bir videoyu “Yeni hesaplar” notuyla paylaşması, paylaşımına gülücük sembolü de eklemesi dikkatleri çekti. Ergüneş’ten ne görüntülere ne de kamuoyundaki eleştirilere ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.