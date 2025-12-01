Son Mühür- Kripto para piyasasının lideri Bitcoin ve Ethereum Aralık ayına kabus gibi bir başlangıçla merhaba dedi.

Ekim ayında 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin ardından yüzde 30'luk bir kayıp yaşayan Bitcoin güne yüzde 5.11'lik düşüşle 86 bin 524 dolara, Ethereum yüzde 6.25'lik düşüşle 2.833 dolara kadar geriledi.



Çin'den gelen haberler tetikledi...



Kripto paralarda düşüşü tetikleyen etkenler arasında Çin Merkez Bankası'ndan gelen olumsuz haberlerin etkili olduğu belirtiliyor.



Çin Merkez Bankası, sanal para birimlerine yönelik sert duruşunu geçtiğimiz Cumartesi günü yineleyerek, spekülasyonların yeniden canlanacağı konusunda uyarıda bulundu ve stablecoin'lerle ilgili yasa dışı faaliyetlere karşı sert önlemler alacağına söz vermişti.



Risk kontrolü çok zor...



Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Bankası (PBOC), geçtiğimiz cuma günü sanal para düzenlemesi üzerine düzenlediği koordinasyon toplantısında, kripto para spekülasyonunun çeşitli faktörler nedeniyle son zamanlarda arttığını ve bu durumun risk kontrolü açısından yeni zorluklar ortaya çıkardığını belirtti.

Çin Merkez Bankası (PBOC) yaptığı açıklamada, "Sanal para birimleri, itibari para birimleriyle aynı yasal statüye sahip değildir ve piyasada yasal ödeme aracı olarak kullanılamaz" dedi ve sanal para birimiyle ilgili ticari faaliyetlerin "yasadışı finansal faaliyetler" olduğunu ekledi.



Kara parayla mücadele vurgusu...



Merkez bankası, özellikle stablecoin'ler hakkındaki endişeleri dile getirerek, bunların müşteri kimlik tespiti ve kara para aklamayla mücadele kontrolleri gerekliliklerini karşılamadığını söyledi.

Stablecoin'lerin kara para aklama, dolandırıcılık ve yetkisiz sınır ötesi fon transferleri gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanılma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunuldu.

