Son Mühür- Antalya ve Hatay’daki akaryakıt rafinerilerinden toplam 60 milyon TL’lik akaryakıtın çalındığı iddiası üzerine başlatılan büyük operasyon Türkiye gündeminde sarsıcı etkiler yaratmayı sürdürüyor.

Operasyon kapsamında Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş.’nin üst yönetiminde görev yapan üç isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmanın odağındaki isimlerden biri olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari için de gözaltı kararı çıkarılmış, ancak Zülfikari’nin yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Üst düzey yöneticinin iki haftadır firari olduğu ortaya çıktı.

Ödemeler aksadı, finansal kriz derinleşti

Zülfikarlar Holding çatısı altındaki sorunların sadece Türkiye Petrolleri ile sınırlı olmadığı öğrenildi. Akaryakıt, kimya, enerji ve finans gibi birçok alanda faaliyet gösteren holdingin en büyük şirketlerinden Akça Kimya’da ciddi bir tahvil krizi patlak verdi.

İddialara göre şirket, 4 Kasım 2025’te vadesi dolan yaklaşık 60 milyon TL tutarındaki tahvil ödemesini yapamadı. Ödemenin gerçekleşmemesi, tahvil sahipleri ve yatırımcılar arasında büyük paniğe neden oldu.

Akça Kimya’dan resmi açıklama: “Ödeme yapılamadı”

Tahvil yatırımcılarının beklediği açıklama bugün geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFAKCKK2510 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin 04.11.2025 tarihli itfa ödeme işlemi, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.”

Ödeme 5 Kasım’da gerçekleştirildi

Akça Kimya’nın 4 Kasım 2025 tarihinde yapılamayan tahvil ödemesine ilişkin beklenen gelişme yaşandı. Şirketin, yatırımcılara karşı yükümlülüğü olan yaklaşık 60 milyon TL tutarındaki ödemesini 5 Kasım’da gerçekleştirdiği öğrenildi.