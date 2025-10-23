Son Mühür- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı sosyal medya platformlarında mesken kira gelirlerine yeni vergi getirildiği yönündeki asılsız iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duydu. GİB, TBMM'deki Kanun Teklifi'nde yeni bir vergi düzenlemesi olmadığını, ancak kira gelirlerindeki mevcut istisnaların kapsamının daraltıldığını açıkladı.

Yeni vergi yok, istisna uygulaması daraltılıyor

GİB'in (23 Ekim 2025 tarihli Gİ 2025-15) açıklamasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi getirmemektedir. Ancak, mesken kira gelirlerinde uygulanan istisnaların kaldırılması yönünde düzenlemeler içermektedir. Bu yeni düzenlemelerin, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elde edilecek mesken kira gelirlerine uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Emekliler için istisna korunuyor, diğerleri için kalkıyor

Kanun Teklifi'nde yer alan düzenleme ile mesken kira gelirleri istisnası, yalnızca emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alanlar için mevcut haliyle (47.000 TL) korunmaktadır. Bu aylıkları alanlar haricindeki diğer kira geliri elde eden mükellefler bakımından ise istisna uygulamasının kaldırılması öngörülmektedir. Ancak, emekliler için istisna korunsa dahi; ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler ya da diğer gelirlerinin toplamı 2025 yılı için belirlenen 1.200.000 TL’yi aşanlar, eskiden olduğu gibi bu istisnadan yararlanamayacaktır.

Beyan sınırı devam ediyor: 18 bin TL altı beyan dışı

Yapılan düzenlemelerde, kira geliri beyan edilme zorunluluğunun tamamen ortadan kalkmadığı önemli bir detay olarak belirtildi. Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesi uyarınca, yıllık kira gelirleri 18.000 TL’yi aşmayan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilme zorunluluğu bulunmamaktadır. İstisna haddinin (47.000 TL) altında kalan kira gelirleri için de beyanname verilmemektedir. Ancak ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar ile diğer gelirlerinin toplamı 1.200.000 TL’yi aşanlar mevcut uygulamada olduğu gibi istisnadan yararlanamayacaklardır.

Gider indirimi hakkı sürüyor

Gerçek gider usulünü seçen kira geliri sahipleri için, beyan edilen gelirlerden indirim yapma hakkı devam etmektedir. Mükellefler, kiraya verilen meskene ilişkin aydınlatma, ısıtma, su, asansör, idare giderleri, bakım ve idame giderleri gibi Kanunda sayılan giderler ile indirimleri düşebilecek ve kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödemesi yapacaktır. GİB, genel olarak mesken kira gelirleri için yeni bir vergi getirilmediğini, sadece mevcut istisna uygulamalarında daraltma yapıldığını kamuoyuna duyurdu.