Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Aydın Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde Germencik’te Tarla Günü ve hasat programı düzenlendi.

Kuraklığa dayanıklı, yüksek verimli alternatif

Törende konuşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, kentin tarım ve hayvancılıkta önde gelen merkezlerden biri olduğunu vurgulayarak, hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için kaliteli kaba yemin kritik önem taşıdığını ifade etti. Temiz, sorgum sudan otu melezinin yüksek verimi, kuraklığa ve sıcağa dayanıklılığıyla üreticiler için önemli bir alternatif olduğunu belirtti.

Üreticiye tohum desteği

Bu yıl proje kapsamında 6 ilçede 190 üreticiye toplam 10 ton 450 kilogram tohum dağıtıldığını açıklayan Temiz, uygulamanın başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Konuşmaların ardından yapılan hasat, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinliğe Germencik Kaymakamı Sultan Doğru’nun yanı sıra çok sayıda üretici ve tarım sektörü temsilcisi katıldı.