Son Mühür/ Osman Günden - Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, 3 Eylül Çarşamba günü Hükümet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından üç pare top atışı gerçekleştirildi.

“Ödemiş’in cesaretinin simgesi”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Belediye Başkanı Mustafa Turan, 3 Eylül 1922’nin Ödemiş için yalnızca bir tarih değil, cesaretin, direnişin ve bağımsızlık aşkının simgesi olduğunu vurguladı.

Başkan Turan, “103 yıl önce nasıl can verildiyse bugün de aynı inanç ve kararlılıktayız. Topraklarımıza, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne kast eden her türlü girişime karşı Ödemiş’in Yiğit Ordusu’nun ruhuyla ayakta olacağız” dedi.

Halk oyunları ve efe gösterileri renk kattı

Konuşmaların ardından Ödemiş Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, İlkkurşun Efeler Derneği ve Kuvayi Milliye Efeleri Derneği, izleyenlere renkli gösteriler sundu.