Son Mühür/ Beste Temel- Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye sert suçlamalar: “Kızlarına zaman ayıramıyorsun!”

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, bu kez saha içi performansıyla değil, özel hayatındaki gelişmelerle gündemde. Eşi Wanda Nara ile çalkantılı evliliklerinin ardından boşanan ünlü çift arasındaki gerilim yeniden alevlendi.

Boşanmanın ardından sosyal medyada yeni kriz

Uzun süredir aralarındaki anlaşmazlıkları kamuoyundan gizleyemeyen Mauro Icardi ile Wanda Nara, bu kez kızları Francesca ve Isabella üzerinden karşı karşıya geldi.

Boşanma sürecinin ardından sosyal medyada sık sık birbirlerine göndermelerde bulunan ikili, çocukların bakımı ve sorumlulukları konusunda yeni bir tartışmaya girdi.

“Bir aydır seninle konuşmak için zaman bekliyor”

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Icardi’yi “sorumsuz bir baba” olmakla suçladı. Nara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Ne yazık ki bugün okulun istediği gibi kızlarınla toplantıya Zoom üzerinden katılacak zamanın olmadı. Ayrıca Isi'nin doğum günü için de hiçbir şey göndermedin.

Ne okulun ne de OSDE'nin ödemesini yaptın. Kızların psikologları, bir aydır seninle konuşmak için zaman bekliyor. Kızlarına zaman ayıramayan birine bunu kim iletecek?

‘Baba’ olarak senin yokluğunda onlardan hiçbir şey eksik etmiyorum. Bunu sadece kızlarımı almaya para harcamak istediğinde hatırlaman için söylüyorum.”

“Kızlarının doğum gününü bile mahvettin”

Wanda Nara, paylaşımının devamında Icardi’yi çocuklarıyla ilgilenmemekle suçlayarak şu sözlerle tepki gösterdi:

“Isabella'ya telefonu üzerinden, İtalya'da biriyle olduğunu söyleyerek gününü mahvetmek istedin. Ne yazık ki bu kişi seni ne daha iyi bir insan ne de daha iyi bir baba yapmıyor.

Kızlar seni görmek ya da konuşmak istemese de ben onları zorla görüştürüyorum. 27 Ekim’de Isi'nin doğum gününde onun mutlu olması için elimden geleni yaptım. Sen ise sadece bir telefonla onun gününü mahvettin.”

“Kızlar artık seni görmek istemiyor”

Nara, kızlarının Icardi’ye karşı mesafe koyduğunu da dile getirdi: “Kızına çiçek ya da hediye göndermeyi bile beceremedin.

Francesca doğum günü için yaptıklarını asla affetmedi. Isi'nin öğretmeni seninle konuşmak istedi ama sen zamanın olmadığını söyledin.

Kızlar artık seni görmek istemiyor; Francesca'ya doğum gününde yaptıkların, hediye göndermemen ve şimdi Isi’de yaşananlar yüzünden. Umarım artık kimsenin seni görmek istememesinin nedenini sorgulamazsın.”