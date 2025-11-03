Olay, 1 Kasım Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ataman, arkadaşları Beyza Gizem A. (23) ve İrem S. (19) ile birlikte Cadılar Bayramı partisinden çıktıktan sonra araçlarıyla yola koyuldu. Trafikte ilerledikleri sırada yol verme meselesi yüzünden bir araçtaki üç kişiyle tartıştılar.

Kısa süre sonra ayrılan taraflar, iddiaya göre Ataman’ın yeniden olay yerine dönmesiyle tekrar karşılaştı. Ataman ve kız arkadaşları, tartıştıkları aracın önünü keserek sürücülerle kavgaya tutuştu.

Tek kurşunla yere yığıldı

Kavga sırasında Ataman ve arkadaşlarının karşı tarafa yumruk ve tekmelerle saldırdığı öne sürüldü. Bu sırada araçtan inen Muhammet K. (18), silahını çıkararak Ataman’a ateş etti. Tek kurşunla vurulan Ataman kanlar içinde yere yığıldı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hastanede tedavi altına alındı

Silahlı saldırının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Recep Burhan Ataman, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi’ne kaldırıldı. Ataman’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis kısa sürede yakaladı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Ataman’ın kız arkadaşlarının ifadelerini aldı. Genç kadınlar, tartıştıkları aracın siyah renkli 34 KUH 038 plakalı olduğunu ve araçtaki kişilerden birinin silahla ateş ettiğini belirtti.

Şüpheli suçu itiraf etti

Polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Emirhan Y. (18), Ömer Faruk Y. (18) ve Muhammet K. olduğunu tespit etti. Şirintepe Mahallesi’nde saklandıkları adreste yakalanan şüphelilerden Muhammet K., ifadesinde silahı kullandığını ve olay sonrası silahı bir mezarlığa attığını itiraf etti.

Olayla ilgili soruşturma Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sürüyor.